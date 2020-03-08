Заслуженный тренер СССР и РСФСР Татьяна Тарасова высказала свое мнение относительно 16-летнего российского фигуриста Андрея Мозалева, который победил на чемпионате мира среди юниоров в Таллине, завоевав золотую медаль в мужском одиночном катании.

Тарасова считает, что Мозалев — борец: очень сильный и интересный мальчик, который прибавил с контрольных прокатов в Новогорске так, что его и узнать нельзя.

«Он надежный парень, поздравляем его и его тренеров. На таких мальчишках земля русская держится» — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, Андрей Мозалев также занял третье место на юниорском первенстве России по фигурному катанию в Саранске.