Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин провел первый матч после того, как угодил в аварию. Бывший вратарь СКА вышел с первых минут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:6) и после второго периода был заменен на Хенрика Лундквиста.

По словам Шестеркина, он чувствовал себя хорошо, но не смог помочь команде победить, из-за чего хороших эмоций у него нет.

«Я чувствовал себя хорошо. Просто было тяжело вернуться в игру», — цитирует Шестёркина обозреватель Винс Меркольяно.

Шестеркин впервые в карьере пропустил пять шайб в матче НХЛ, отразив 18 бросков из 23. Голкипер в первый раз в карьере не доиграл матч до конца на уровне НХЛ.