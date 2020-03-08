Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выложила в инстаграме анонс своей новой короткой программы, с которой она выступит в сезоне-2020/2021. Россиянка сообщила, что будет выступать будет кататься под композицию «Маскарад» Арама Хачатуряна. Хореографом программы стал канадец Джеффри Баттл.

Напомним, на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году Медведева взяла две серебряные медали. Спортсменка перешла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру в 2018 году после завершения олимпийского сезона.

С 28 февраля по 1 марта Медведева участвовала в ряде мероприятиях в Мексике, среди которых были мастер-классы, семинары и показательные выступления.