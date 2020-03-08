В главном поединке вечера на турнире UFC 248 встретились чемпион среднего дивизиона новозеландец Исраэль Адесанья и кубинец Йоэль Ромеро. Накануне в Лас-Вегасе бойцы взвесились. Вес Адесаньи составил 83,6 килограмм, весы Ромеро показали на 300 грамм больше, что в пределах нормы.

По итогам боя Адесанья защитил свой титул. Поединок длился все пять раундов и по их итогам рефери отдали победу действующему обладателю пояса. Судейский счет — 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, Адесанья одержал 19 победу в ММА за карьеру. Для Ромеро это поражение стало пятым при тринадцати победах.

В со-главному бою вечера все пять раундов потребовалось, чтобы Вэйли Чжан защитила титул в минимальном весе против польки Йоанна Енджейчик, по итогам которых победу раздельным решением судей одержала Чжан — 47:48, 48:47, 48:47.