Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия высказался об адаптации российского форварда испанского клуба Фёдора Смолова. Свой очередной матч «Сельта» со Смоловым в составе свела вничью с «Хетафе» (0:0).

По словам Гарсия, в клуб знали, что у Смолова не такой характер, как у типичного русского — он экстраверт и идеально говорит по-английски. Гарсия помнит Смолова с тех пор, как «Зальцбург» играл с «Краснодаром». Тогда тренер понял, что Смолов — игрок другого уровня.

«Если он будет сфокусирован, ему не потребуется много времени на адаптацию, у него превосходные навыки. Он окружён хорошими игроками. Надеемся, уровень его выступления будет расти и в скором времени мы увидим Смолова в лучшей форме», – цитирует Гарсию El Desmarque.

Напомним, что 30-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» в конце января на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Смолова сыграл за «Сельту» шесть матчей и забил один гол.