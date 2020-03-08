Российская теннисистка Вера Звонарева не вышла на корт в полуфинальном матче турнира-челленджера в Индиан-Уэллсе. Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» должна была играть матч 1/2 финала против японки Мисаки Дои.

Ранее Звонаревао по очереди преодолела сопротивление Ван Сий из Китая, австралийки Саманты Стосур, чешки Катержины Синяковой и немки Лауры Зигемунд.

За победу в турнире Дои сыграет с румынкой Ириной Бегу, обыгравшей украинку Лесю Цуренко 6:4, 6:4.

Уже на следующей неделе Звонарёва должна стартовать в Индиан-Уэллсе на более турнире категории Premier, в основную сетку которого 35-летняя россиянка пробилась благодаря отказу Виктории Азаренко из Беларуси.