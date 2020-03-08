Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих опасениях, что его бой с американцем Тони Фергюсоном в очередной раз отменят. Этот поединок организовывали уже четыре раза, но разные обстоятельства мешали проведения боя.

«Немного нервничаю, что бой снова не состоится. Надеюсь, мы наконец подерёмся. Мы должны встретиться. Это самый интересный и важный поединок. Этот бой важен для моего наследия», — приводят слова Нурмагомедова в интервью на канале MMA Fighting в YouTube.

Поедионк Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном должен стать главным событием турнира UFC 249, его проведение запланировано в Бруклине на 18 апреля.

Это будет первая встреча Нурмагомедова с сентября прошлого года. Тогда он досрочно выиграл поединок у американца Дастина Порье.