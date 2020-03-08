Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин вернулся в стан новичка РПЛ. Теперь он возглавляет селекционно-аналитический отдел клуба.

Точилин рассказал, что приступил к обязанностям пару дней назад. Несколько раз встречался с Борисом Ротенбергом и они сошилсь на том, что Точилин еще может быть полезен клубу.

Перед Точилиным был поставлен вопрос — чем бы он хотел заниматься. Тот выбрал направление, которое только формируется.

«Задача простая — помочь клубу, который за пять лет стал для меня уже родным. Я был у истоков его создания, вывел в ФНЛ, затем в Премьер-лигу. К нынешним результатам тоже имею прямое отношение. Судьба «Сочи» мне небезразлична. Хочу, чтобы клуб развивался, процветал», — приводит слова Точилина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Сочи» ранее назывался «Динамо СПБ». Команды с самого начала образования тренировал Точилин.