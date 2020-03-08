Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как в Международном союзе биатлонистов (IBU) ведут себя по отношению к делу Александра Логинова в ситуации с обысками в Италии.

По словам Драчева, организация прислала письмо, однако полностью устраняется от ситуации. В письме сообщили, что ничего плохого не делали.

«Ждём итогов расследования. Процесс там творческий, изучают телефоны, гаджеты. И пока в Италии расследование не закончится, мы не будем предпринимать никаких действий. Ждём полноценной информации. Всё будет зависеть от итогов расследования», — приводит слова Драчёва «Р-Спорт».

Напомним, во время чемпионата мира в Антерсельве (Италия) полиция ворвалась с обысками в гостиничные номера Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.