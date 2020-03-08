В чешском Нове-Место проходит заключительная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира. В масс-старте принимают участие двое российских биатлонистов — Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Логинов имел седьмой номер, но отказался от участия из-за проблем со здоровьем. Елисеев получил пятнадцатый, а Латыпов выступит под тридцатым.

Накануне, 7 марта, в субботу, мужская сборная России была четвёртой в эстафете. За российскую команду выступали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Лидер сборной России Александр Логинов пропускал гонку по решению тренерского штаба.

В общем зачете Кубка мира лидирует Мартен Фуркад. Йоханнес Бе занимает второе место.