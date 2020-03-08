На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место началась женская гонка с общего старта на 12,5 километров. Соревнования в Нове Место проходят без зрителей из-за риска распространения коронавируса.

В масс-старте принимают участие три российских биатлонистки. Под номером 18 в официальном старт-листе значится Екатерина Юрлова-Перхт, 21-ю стартовую позицию имеет Светлана Миронова, которая пропускала спринт и эстафету в Нове Место. Под 28-м номером начала гонку Лариса Куклина.

Накануне, 7 марта, российская команда заняла пятое место в женской эстафете. После заключительной стрельбы Кристина Резцова ушла в гонку третьей, но ей не удалось удержать скорость и сохранить шансы на бронзу.