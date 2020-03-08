Российский биатлонист Александр Логинов не выйдет на трассу в сегодняшней гонке с общего старта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место. По информации телеканала «Матч ТВ», отказался от участия, поскольку имеет проблемы со здоровьем.

Ранее в Нове Место Логинов не принимал участие в эстафете. До этого в спринте спортсмен занял 65-е место, допустив три промаха на втором огневом рубеже.

В масс-старте за России побегут двое спортсменов — Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Гонка стартует в 15:45 по московскому времени.

Напомним, что этап в Нове Место проходит без зрителей по решению властей — из-за вспышки коронавируса.