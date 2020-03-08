Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, с чем связан его спад. В недавнем матче «Питтсбург» потерпел очередное поражение, проиграв в НХЛ «Вашингтону» (2:5). Малкин связывает свой спа с возвращением капитана команды Сидни Кросби.

«Мы играли лучше, когда пять-шесть ребят выбывали из-за травм. Сейчас сложно понять почему. Когда не было Сида, я играл лучше. Он вернулся, и я стал хуже. Что ж, будем над этим работать», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

Малкин посетовал на то, что в игре с «Вашингтоном» команда «спала» весь первый период. «Питтсбург» выиграл всего одну игру в последних семи матчах.