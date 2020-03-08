Гран-при Бахрейна Формулы-1 пройдет состоится без болельщиков на трибунах. Как сообщили организаторы на официальном сайте, такое решение принято в связи с вспышкой коронавируса. Гран-при должно пройти 20-22 марта.

В заявлении организаторов Гран-при Бахрейна сказано, что проходили консультации с международными партнерами и Национальной королевской оперативной группой по вопросам здравоохранения.

При этом решено было не отменять этап, чтобы болельщики по всему миру не понесли большой ущерб. Сам гоночный уик-энд состоится как телевизионное событие.

Мы знаем, что многие будут разочарованы этой новостью — в особенности тн, кто планирует отправиться на мероприятие, ставшее краеугольным камнем международного календаря Формулы-1. Но безопасность должна оставаться нашим главным критерием», — говорится в заявлении организаторов Гран-при Бахрейна.

Ранее из-за коронавируса уже был отменен Гран-при Китая.