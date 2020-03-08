Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов согласен дать реванш Конору Макгрегору. Однако для этого ирландец и россиянин должны выиграть свои ближайшие бои.

По информации BJPenn, менеджер россиянина Али Абдельазиз огласил условия: если Хабиб победит Тони Фергюсона 18 апреля, то он примет реванш с Конором, но только в том случае, если ирландец перед этим победит Джастина Гэтжи.

Напомним, Хабиб победил Конора в их первом бою, который состоялся в октябре 2018-го на UFC 229. Тогда россиянин зачехлил ирландца удушающим приемом в челюсть. Сразу после боя произошел скандал: Хабиб выпрыгнул из клетки в толпу.