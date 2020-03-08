В норвежском Холменколлене настало время для марафонской дистанции на 50 километров в рамках 13-го этапа Кубка мира. Россию на дистанции представляют восемь лыжников.

Лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов имеет первый стартовый номер. Андрей Ларьков заявлен под девятым номером. Иван Якимушкин — одиннадцатый. Александр Червоткин заявлен под двадцать первым номером. У Ильи Семикова двадцать седьмой порядковый. Ермил Вокуев — двадцать девятый. Александр Бессмертных- сорок третий. Андрей Собкарев — пятьдесят четвертый.

В общем зачете Александр Большунов опережает четверых норвежских лыжников — Клебо, Голберга, Рете и Крюгер.