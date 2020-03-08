Комментатор Дмитрий Губерниев вновь кольнул четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Тележурналист заявил, что все проблемы российских биатлонистов с допингом пришли в те времена, когда Союз биатлонистов России возглавлял именно Тихонов.

«Странные люди в биатлоне, считающие Польховского тренером-допингистом, должны помнить, начало и расцвет ЭПО (запрещенный препарат эритропоэтин) и все наши проблемы начались при величайшем президенте СБР в мировой истории Александре Тихонове! Пробы ставить негде!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, Тихонов управлял СБР с 1996 по 2008 годы. До 2010 года он занимал должность вице-президента Союза.