РуководительСоюза биатлонистов России Владимир Драчёв высказал точку зрения, что комментарии четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова повлияли на то, что в гостиничный номер к Александру Логинову и Александру Касперовича нагрянула итальянская полиция с обысками.

«К тем фактам, перечисленным Сарой Фуссек-Хаккарайнен, в том числе из интернет-изданий, газет, мнение Александра Тихонова было взято под основу. И на основании его высказываний и фраз, в том числе, и было сфокусировано мнение против Саши Логинова», — приводит слова Драчёва «Р-Спорт».

Ранее мнение о том, что в деле Логинова замешан Тихонов, сообщал комментатор Дмитрий Губерниев. Тихонов опровергал слова комментатора, но позднее все появились документы, подтверждавшие слова комментатора.