«Зенит» начал гостевой матч в Единой лиге ВТБ. Команда Хави Паскуаля проводит первую четверть с красноярским «Енисеем».

По словам главного тренера петербургского клуба, на часть игроков он рассчитывать не сможет, поскольку парни заболели, а у кое-кого травма. «Енисей» же отличная команда, с которой нужно показывать лучшую игру.

«Сейчас наш основной фокус направлен на выступление в Единой лиге, поэтому мы сделаем все, чтобы победить», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

«Зенит» и «Енисей» имеют идентичные показатели в турнирной таблице — по семь побед и десять поражений. В ноябре «Зенит» нанес поражение «Енисею» со счетом 89:80.