Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место подводя масс-старты. Завершилась женская гонка с общего старта, в которой победила представительница Норвегии Тириль Экхофф. Биатлонистка допустила лишь один промах. Серебряную медаль взяла шведка Ханна Эберг, третьей была биатлонистка немка Франциска Пройс. Обе также допустили по одному промаху.

В гонке участвовали россиянки Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт, которая допустил падение на спусте. Обе спортсменки по итогу допустили по четыре промаха. По скорости на трассе лучше была Куклина, финишировавшая в гонке на десятой строчке. Юрлова-Перхт заняла 17-е место.

В 15.45 будет дан старт мужской гонки, которая зафиналист седьмой этап Кубка мира. Напомним, он проходит без зрителей по решению властей.