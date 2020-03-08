Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, готов ли снова потягаться с медведем. В интернете гуляет давнее видео, где Хабиб в детстве борется с медвежонком.

Хабиб отметил, что всё зависит от размера. Спортсмен подчеркнул, что если он пойдет в лес и начнет там драться с медведем, то это будет совершенно другой уровень.

«Даже если у меня будет ружьё, это будет сложно. В целом такую борьбу нужно чувствовать. В детстве я не смог провести против него приём, мы просто поборолись, — приводятся слова Хабиба на канале MMA Fighting в YouTube.

Хабиб также отметил, что ему нравятся животные — лошади, медведи и другие звери. Однако защитники животных называют его «дерьмовым парнем» из-за того случая. На самом деле Хабиб любит природу, никогда не охотился и не поддерживает убийства животных.