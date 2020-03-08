Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявила, что все матчи чемпионата Италии Серии А должны быть отменены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса.

В 14.30 должен был стартовать матч «Пармы» и СПАЛа, игроки находились уже в подтрибунном помещении, когда их отправили обратно в раздевалки. Начало встречи было отложено на полчаса до принятия окончательного решения.

Сегодня в 14:30 должен был стартовать матч «Парма» — СПАЛ. Как сообщает Football Italia, игроки команд находились уже в подтрибунном тоннеле, когда их отправили обратно в раздевалки. Начало встречи отложили на 30 минут до принятия окончательного решения.

«Мы рискуем здоровьем игроков, судей, тренеров и болельщиков. Думаю, и президенту Федерации футбола Габриэле Гравине тоже стоит еще раз всерьез задуматься над этим вопросом», — заявила Спадафора, слова которой приводит Footbal Italia.

Вопреки желанию премьер-министра матч «Парма» — СПАЛ пройдет в 15.45.

Ранее было принято решение до 5 апреля играть все матчи чемпионата Италии без зрителей.