Российский лыжник Александр Большунов стал победителем королевского марафона классическим стилем на 50 километров. Гонка проходила в рамках тринадцатого этапа Кубка мира в Хольменколлене.

Большунов преодолел дистанцию за два часа 8 минут и 5,3 секунды. Россиянин менее чем на секунду опередил занявшего второе место норвежца Симена Хегстад Крюгера. Тройку призёров захлопнул другой один представитель Норвегии Эмиль Иверсен.

Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, опережая в таблице четверых норвежцев во главе с Клебо.

Другие россияне не вошли в десятку. Илья Семиков стал 14-м, Алексей Червоткин — 17-й, Александр Берсмертных — 19-й. Иван Якимушкин — 20-й.