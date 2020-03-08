В матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:1.

В составе самарского клуба единственный мяч забил словенец Денис Попович с передачи хорвата Деяна Радоньича на 42-й минуте встречи.

Отметим, на третьей добавленной к первому тайму минуте вторую желтую карточку получил грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. На 80-й минуте также за вторую желтую карточку был удален хавбек «Крыльев» Антон Зиньковский.

После 21 матча команда Леонида Слуцкого идет на 14-м месте в турнирной таблице Тинькофф российской премьер-лиги, имея в активе 20 очков. Подопечные Миодрага Божовича занимают 12-ю позицию в чемпионате с 22 баллами.