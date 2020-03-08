В рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ петербургский «Зенит» на выезде одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 84:67 (25:11, 23:26, 20:16, 16:14).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал защитник красноярской команды Денис Захаров, который набрал 19 очков. У «Зенита» 15 баллов набрал американский защитник Остин Холлинз.

Победа над «Енисеем» стала для команды Хавьера Паскуаля второй подряд во всех турнирах и второй подряд в Единой Лиге ВТБ. В данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице шестое место после 18 матчей, одержав восемь побед и потерпев десять поражений. Красноярцы идут на 11-й позиции, одержав семь побед и потерпев 11 поражений.

Следующий матч «Зенит» проведет в рамках Евролиги на выезде 13 марта против французского «Вийербана».