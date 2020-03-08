В четвертом четвертьфинальном матче плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина екатеринбургский «Автомобилист» на выезде одержал крупную победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 5:1.

В составе гостей по шайбе забросили Георгий Белоусов с передач Павла Дацюка и Никиты Трямкина на 21-й минуте, Павел Дацюк с передач Анатолия Голышева и Михаила Мамкина на 27-й минуте, Питер Холланд в большинстве с передач Дэна Секстона и Брукса Мэйсека спустя 40 секунд, Дэн Секстон с передачи Питера Холланда на 41-й минуте и Максим Березин с передачи Александра Кучерявенко на 56-й минуте.

У сибиряков единственный гол забил Даниил Романцев в большинстве с передач Микаэля Руохамаа и Юрки Йокипакки на 37-й минуте встречи.

Ранее «Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист», счет в серии стал 3-1 в пользу новосибирцев.