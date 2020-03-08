В чешском Нове-Место завершилась заключительная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира. Победу в мужском масс-старте одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе.

Норвежец преодолел дистанцию за 39 минут и 32,7 секунды, пройдя три штрафных круга. На втором месте оказался представитель Франции Эмильен Жаклен, отставание которого от Бе составило 15,1 секунд. Жакле не бежал ни одного штрафного круга. Третьим стал немец Арнд Пайффер, который финишировал с отставанием в 25 секунд и одним штрафным кругом.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который занял 16-е место, показав время на одну минуту и 40,9 секунд хуже, чем Йоханнес Бе. Елисееву пришлось пробежать два штрафных круга. Россиянин Эдуард Латыпов стал 28-м, отстав от лидера на четыре минуты и 41. Он пробежал девять штрафных кругов.

Отметим, Александр Логинов имел седьмой номер, но отказался от участия из-за проблем со здоровьем.