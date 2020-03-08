Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о матче против «Крыльев Советов».

По словам Слуцкого, в первом тайме случилось несколько эпизодов, которые повлияли на игру, это отмененный после ВАР мяч, пропущенный гол и удаление Кварацхелии. Тренер отметил, что «Рубин» пытался изменить ситуацию, но не хватило как игрового, так и кадрового потенциала. Он добавил, что у команды есть проблема в атаке.

«Судья? Я не видел эпизод с незасчитанным голом, не могу оценить. Эпизоды с желтыми карточками Хвичи? У меня к первой карточке возникает много вопросов, но я отвык комментировать судейство», — сказал Слуцкий, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:1.