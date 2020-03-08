Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о поединке между Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро.

По словам Шлеменко, он посмотрел этот бой и хочет сказать, что такие бои убивают смешанные единоборства.

«Адесанья? Ну какой это чемпион! Отбегал весь бой. Публика недовольна, и это правильно. Понятно, что Ромеро не мог догнать его. Это очень сложно», — сказал Шлеменко на видеозаписи в своем Instagram.

Напомним, в главном поединке вечера на турнире UFC 248 встретились чемпион среднего дивизиона новозеландец Исраэль Адесанья и кубинец Йоэль Ромеро. По итогам боя Адесанья защитил свой титул. Поединок длился все пять раундов и по их итогам рефери отдали победу действующему обладателю пояса. Судейский счет — 48:47, 48:47, 49:46.