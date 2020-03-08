Бывший тренер бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко Андрей Былдин рассказал, как его экс-подопечный побил игрок тульского «Арсенала».

По словам Былдина, драка произошла много лет назад в ночном клубе «Премьер» города Тула, куда боец и тренер зашли после поединка, чтобы выпить вина и отметить победу. Былдин отметил, что он сел за стол к игрокам «Арсенала», которые сидели с девушками, и футболисты это не оценили, попросив тренера удалиться.

Былдин признал, что повел себя нагло, так как был пьян. После того, как один из игроков повел тренера на улицу, а Емельяненко это увидел, Былдин ударил футболиста, а Федор подошел и нанес еще один удар.

«Бедный футболист кинулся бежать к клубу. Там стеклянные двери. С одной стороны открываются, а с другой — закрытые. Футболист бьётся в закрытую, падает на задницу, снова вскакивает и бьётся. Лишь бы укрыться. Это один из моментов, довольно безобидный. Бывали и повеселее», — сказал Былдин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, в конце декабря Федор Емельяненко провел свой последний бой в Японии, отправив в нокаут Куинтона Джексона.