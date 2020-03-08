Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в зачете дистанционных гонок на Кубке мира.

Россиянин, который набрал 1293 очка, стал обладателем трофея во второй раз подряд. Помимо Александра Большунова, из российских лыжников в дистанционном Кубке мира побеждал лишь Александр Легков в 2013 году.

Второе место занял норвежец Шюр Рете, третий — финн — Ииво Нисканен. Йоханнес Клебо занимает лишь шестое место с 616 баллами.

Отметим, в текущем сезоне пройдут еще две дистанционные гонки, однако Большунов досрочно обеспечил себе победу в зачете.

Кроме того, лидер сборной России идет на первом месте в общем зачете Кубка мира, за пять гонок до конца сезона опережая норвежца Йоханнеса Клэбо на 495 баллов.