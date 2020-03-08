В матче 21-го тура молодежного первенства России петербургский «Зенит» на домашнем стадионе одержал разгромную победу над башкирской «Уфой» со счетом 4:0.

В составе сине-бело-голубых по мячу забили Данила Хотулев на 14-й минуте с пенальти, Кирилл Щетинин на 33-й минуте, Роман Ногтев на 53-й минуте и Георгий Каргинов на 93-й минуте встречи.

После 21 матча команда Константина Зырянова идет на пятом месте в турнирной таблице молодежного первенства, имея в активе 36 очков. Команда из Башкортостана располагается на последней, 16-й строчке, набрав за весь чемпионат восемь баллов.

Следующий матч молодежка «Зенита» проведет против сверстников из екатеринбургского «Урала» 13 марта дома. «Уфа» одним днем позже примет молодежную команду московского ЦСКА.