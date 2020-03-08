Российский фигурист Руслан Жиганшин, который несколько дней назад пропал в Москве, был найден живым.

Об этом сообщает телеграм-канал 112. По информации источника, незаконных действий по отношению к 27-летнему спортсмену не совершалось. Ранее мать фигуристка написала заявление в полицию о пропаже сына. По словам женщины, Жиганшин вышел из дома 6 марта и не вернулся, а его телефон был выключен.

Напомним, Руслан Жиганшин выступал в паре с Викторией Синициной и Еленой Ильиных. В дуэте с Синициной он стал победителем чемпионата мира, первенства России и финала юниорского Гран-при. Кроме того, на взрослом уровне пара выиграла бронзу Универсиады 2013 года и чемпионат России. В паре с Ильиных Жиганшин победил на чемпионате России и выиграл серебряные награды командного ЧМ и домашнего этапа Гран-при, а также завоевал бронзу этапа в Китае.