В матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:0.

В составе хозяев по мячу забили Андрей Мостовой на 35-й минуте и Кирилл Заика с передачи Антона Заболотного на 63-й минуте встречи.

Отметим, выступающий на правах аренды за «Сочи» нападающий «Зенита» Александр Кокорин провел на поле полный матч, но не отметился результативными действиями.

После 21 встречи команда Владимира Федотова занимает последнее, 16-е место, имея в активе 18 очков. Подопечные Дмитрия Парфенова располагаются на восьмой позиции с 25 баллами.

Следующий матч сочинцы проведут 11 марта дома против «Оренбурга», екатеринбуржцы тремя днями позже встретятся на выезде с петербургским «Зенитом».

Отметим, предыдущую победу в Тинькоф РПЛ «Сочи» одерживал 30 сентября, когда был обыгран «Ахмат».