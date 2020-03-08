РФС объяснил техническими сложностями неработающий монитор ВАР в Казани

В Российском футбольном союзе дали ответ, почему на матче 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Крыльями Советов» не работал монитор ВАР у поля.

По словам представителя РФС, слова которого приводит «Матч ТВ», произошли технические сложности, и арбитру пришлось воспользоваться резервным монитором.

Отметим, система ВАР была задействована на Центральном стадионе в Казани в первый раз.

Напомним, в матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:1. В составе самарского клуба единственный мяч забил словенец Денис Попович с передачи хорвата Деяна Радоньича на 42-й минуте встречи.