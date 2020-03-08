Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба обратился поклонницам с поздравлениями с 8 марта.

«Дорогие женщины, девушки, мамы, бабушки, сестры, жены, дочки. Хотел бы вас поздравить с 8 марта, с этим прекрасным праздником. Мне кажется, это один из самых крутых праздников, что есть в мире. Счастья вам всем, любви, улыбок и всегда прекрасного, солнечного, весеннего настроения. Берегите себя, мы вас любим ценим, это ваш день. Наслаждайтесь и получайте подарки и цветы. Всех с праздничком!» — сказал Дзюба на видео, которое опубликовал в своем Instagram.

Отметим, следующий матч «Зенит» проведет 9 марта в Петербурге против «Уфы». Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.