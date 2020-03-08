В матче 29-го тура английской премьер-лиги лондонский «Челси» дома одержал крупную победу над «Эвертоном» со счетом 4:0.

В составе хозяев по мячу забили Мэйсон Маунт с передачи Педро на 14-й минуте, Педро с передачи Росса Баркли на 21-й минуте, Виллиан с передачи Росса Баркли на 51-й минуте и Оливье Жиру с передачи Виллиана на 54-й минуте встречи.

После 29 матчей команда Фрэнка Лэмпарда идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 48 очков. Подопечные Карло Анчелотти располагаются на 12-й позиции в АПЛ с 37 баллами.

Следующий матч «Челси» проведет 14 марта против «Астон Виллы» на выезде, «Эвертон» двумя днями позже примет «Ливерпуль».

Отметим, 18 марта лондонцам предстоит ответная встреча в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Первый матч закончился со счетом 0:3 в пользу немцев.