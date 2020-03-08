В финальном матче турнира WTA в Лионе американка София Кенин одержала победу в трех сетах над представительницей Германии Анной-Леной Фридзам.

Счет по сетам — 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась один час и 51 минуту. За это время Кенин провела четыре подачи навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Ее соперница сделала пять эйсов, допустила одну ошибку на подаче и реализовала три брейка из шести возможных.

Отметим, на пути к финалу пятая ракетка мира София Кенин обыграла россиянку Виталину Дьяченко, румынку Жаклин Адину Кристиан, француженку Осеан Доден и бельгийку Элисон ван Эйтванк.

Ранее на турнире в Дохе Кенин в первом же круге уступила украинке Даяне Ястремской.