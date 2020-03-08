В четвертом четвертьфинальном матче плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» на выезде одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче в составе казанцев на 27-й минуте забил Станислав Галиев с передач Романа Рукавишникова и Мэтта Фрэттина.

В трех предыдущих встречах победы также были за «Ак Барсом» (4:1, 5:1, 2:1), счет в серии — 4-0 в пользу казанцев.

В полуфинале Восточной конференции в плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс», вероятнее всего, встретится с либо с «Салаватом Юлаевым» (6) в случае победы в серии с «Авангардом» (3) (счет в серии — 2-2), либо с «Сибирью» (5) в случае победы «Авангарда» и победы новосибирцев в серии с «Автомобилистом» (4) (счет в серии — 3-1 в пользу «Сибири»).