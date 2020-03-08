UFC на своем официальном сайте опубликовал проморолик, посвященный поединку российского чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Тони Фергюсона.

В видео бой называют самым ожидаемым в истории UFC.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.

Ранее состоялась первая пресс-конференция в рамках турнира UFC 249 с участием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. В рамках пресс-конференции бойцы провели стердаун и успели поссориться во время него.