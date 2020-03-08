Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал поединок между китаянкой Вэйли Джан и полькой Йоанной Йенджейчик в своем Twitter.

«Это не женский спорт», — написал Махачев в социальной сети.

После публикации твита в комментариях бойца начали активно критиковать. Негативной реакции на его мнение было так много, что ему пришлось удалить сообщение.

Отметим, на турнире UFC 248 китаянка Вэйли Джан одержала победу решением судей в титульном поединке над Йоанном Йенджейчик и защитила пояс в минимальном весе.

Напомним, следующий бой Ислам Махачев проведет 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине против Александра Эрнандеса. В главном бое этого турнира Хабиб Нурмагомедов встретится с Тони Фергюсоном.