Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о победе над «Уралом».

«Что тут говорить, победили, это хорошо. Всех девчонок поздравляю с праздником», — сказал Кокорин, слова которого приводит Sportbox.

Кокорин отметил, что не расстроен тем, что не забил, так как главное играть и выигрывать, а своей игрой он доволен.

Напомним, в матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:0.

В составе хозяев по мячу забили Андрей Мостовой на 35-й минуте и Кирилл Заика с передачи Антона Заболотного на 63-й минуте встречи.

Отметим, выступающий на правах аренды за «Сочи» нападающий «Зенита» Александр Кокорин провел на поле полный матч, но не отметился результативными действиями.