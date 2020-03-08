В четвертом четвертьфинальном матче плей-офф Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА на выезде одержал победу в овертайме над нижегородским «Торпедо» со счетом 3:2.

В составе армейцев по шайбе забросили Мэт Робинсон с передачи Константина Окулова на 47-й минуте и Максим Шалунов с передач Максима Мамина и Алексея Марченко на 58-й минуте.

У нижегородцев отличились Чэй Геноуэй с передач Антона Шенфельда и Дамира Жафярова на 39-й минуте и Джордан Шредер в большинстве с передач Жафярова и Шенфельда на 43-й минуте встречи.

Победный гол на 3-й минуте овертайма забил Кирилл Капризов в большинстве с передач Линдена Вея и Антона Слепышева.

После четырех матчей в серии счет стал 4-0, команда Игоря Никитина вышла в полуфинал Западной конференции.