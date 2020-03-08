В матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.
Единственный гол в составе железнодорожников на 32-й минуте встречи забил португальский форвард Антонио Эдер с передачи Алексея Миранчука.
Отметим, на 84-й минуте матча прямую красную карточку получил защитник красно-зеленых Соломон Кверквелия.
После 21 матча команда Юрия Семина идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 38 очков. Столько же у «Краснодара», который провел на одну встречу меньше. У лидирующего «Зенита» 46 баллов и 20 игр. Подопечные Игоря Шалимова занимают предпоследнее, 15-е место, в таблице РПЛ, с 20 очками.
Следующий матч «Локомотив» проведет 15 марта в гостях против «Ростова», «Ахмат» двумя днями ранее примет «Динамо».
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