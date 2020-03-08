Тренерский штаб сборной России назвал состав женской сборной России на этап Кубка мира в финском Контиолахти.
По словам главного тренера команды Анатолия Хованцева, женскую сборную России представят Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Он отметил, что так как квота позволяет россиянам выставить на личные гонки только пять спортсменок, одна из них пропустит спринт и гонку преследования.
«Кто будет здоров, тот и побежит», — добавил Хованцев, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, этап Кубка мира в Контиолахти будет проходить с 12 по 15 марта. В рамках соревнования состоятся спринтерские гонки, гонки преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.
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