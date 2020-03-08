Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, что хочет драться в UFC, и отметил, что главный ММА-промоушен испытывает кризис.

По словам Шлеменко, он хочет попасть в UFC, и как только он это сделает, UFC поймет, что Шлеменко — это тот человек, который вытянет их из этого болота, и теперь у в промоушене будут интересные и зрелищные бои.

Россиянин считает, что средний вес UFC испытывает огромный кризис.

«Там некого ставить. Есть три бойца: Ромеро, Адесанья и этот бразилец Коста. А остальные – пропасть. Шоу превращают в спорт», – сказал Шлеменко, слова которого приводит YouTube-канал «Ушатайка».

Ранее боец поделился мнением о поединке между Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро. По словам Шлеменко, он посмотрел этот бой и хочет сказать, что такие бои убивают смешанные единоборства.