В матче 29-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

В составе хозяев по мячу забили Антони Марсьяль с передачи Бруну Фернандеша на 30-й минуте и Скотт Мактоминей на 96-й минуте встречи.

После 28 матчей команда Хосепа Гвардиолы идет на втором месте с 57 очками и отстает от лидирующего «Ливерпуля», который провел на игру больше, на 25 очков. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера располагаются на пятой строчке в таблице с 45 баллами.

Следующий матч «Манчестер Сити» провелет 11 марта дома против «Арсенала», «МЮ» 12-го числа сыграет в Лиге Европы с ЛАСКом, а в АПЛ 15 марта встретится с «Тоттенхэмом».

Отметим, после поражения «Сити» «Ливерпулю» до трофея осталось выиграть всего две встречи.