В четвертом четвертьфинальном матче плей-офф Западной конференции Кубка Гагарина московское «Динамо» на выезде потерпело поражение от соседей из «Спартака» со счетом 2:3.

В составе красно-белых по шайбе забросили Артем Федоров в большинстве с передач Ильи Зубова и Робина Ганзла на 11-й минуте, Илья Зубов с передач Каспарса Даугавиньша и Акима Тришина на 13-й минуте и Каспарс Даугавиньш в большинстве с передач Ильи Зубова и Артема Федорова на 35-й минуте.

У бело-голубых отличились Вадим Шипачев в большинстве с передач Юусо Хиетанена и Михала Чайковски на 44-й минуте и Андре Петерссон на последней минуте встречи.

Напомним, в первом и втором матчах серии победу одержало «Динамо», но затем инициативу перехватил «Спартак», победив две встречи подряд — счет в серии 2-2.