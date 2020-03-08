Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился мнением о победе над «Ахматом».

По словам Гилерме, это первая его награда лучшему игроку матча. Вратарь отметил, он всегда говорит, что главное победа команды. Гилерме считает, что это была особенная игра, так как у «Локомотива» очень давно не было побед.

Бразилец добавил, он очень рад, что помог команде выиграть. Он считает, что его команда заслужила победу.

«Когда у «Локо» будет много голов? У нас редко это бывает, за все время в команде помню только раза три. Не можем выигрывать спокойно, мы любим страдать», — сказал Гилерме, слова которого приводит «Матч Премьер».

Напомним, в матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.

Единственный гол в составе железнодорожников на 32-й минуте встречи забил португальский форвард Антонио Эдер с передачи Алексея Миранчука.