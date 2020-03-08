Российский арбитр Анастасия Пустовойтова поделилась впечатлениями от работы резервным судьей на матче 21-го тура российской премьер-лиги «Локомотив» — «Ахмат».

По словам Пустовойтовой, для нее встречать такой праздник в работе — это честь, так как она обожает футбол. Девушка отметила, что у нее зашкаливали эмоции,а теперь остался небольшой шаг дальше. Она добавила, что это непростое дело, и ее пульс бился сильно. Пустовойтова выразила надежду, что ей удалось помочь.

«Думаю, если бы Семин был на бровке, то смогла бы с ним справиться, я не боюсь его», — сказала Пустовойтова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Отметим, Анастасия Пустовойтова стала первой женщиной-арбитром в истории РПЛ.

Напомним, в матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.